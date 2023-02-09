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Польша, Литва, Латвия и Эстония призвали ускорить передачу Украине российских активов

Цей матеріал також доступний українською
09.02.2023, 09:22
Польша, Литва, Латвия и Эстония призвали ускорить передачу Украине российских активов - Фото
Центробанк России (Фото - cbr.ru)

Польша, Литва, Латвия и Эстония обратились к руководству Европейского Союза с призывом ускорить разработку механизма передачи замороженных активов РФ для восстановления Украины. Об этом говорится в заявлении лидеров четырех стран, которое приводит The Guardian.

Лидеры европейских стран призывают направить 300 млрд евро замороженных резервов Центрального банка России на помощь переселенцам в Украине.

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"Эти замороженные активы должны быть использованы как можно скорее. Мы не можем ждать, пока закончится война и будет подписано мирное соглашение", – говорится в письме четырех стран.

Письмо направлено на имя президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, президента Евросовета Шарля Мишеля и премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона.

Издание напоминает, что ранее Европейская комиссия предлагала создать определенную структуру, которая потребуется для управления замороженными активами российского Центробанка и средствами олигархов из РФ. Тогда допускали, что эти деньги можно было бы направить на восстановление Украины.

Наталія Софієнко
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