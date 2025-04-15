"Польша не будет наивным партнером". Туск заявил о переходе на экономический национализм

Фото: Дональд Туск / EPA / CHRISTOPHE PETIT TESSON

Премьер-министр Польши Дональд Туск объявил об изменении подхода государства к экономической политике. Об этом он заявил на открытии Европейского форума новых идей (EFNI) в Варшаве, пишут TVP Wilno и RMF 24.

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"Если мы хотим добиться экономических успехов, построить безопасное государство, мы должны четко сказать себе и другим, что Польша в этом все более безжалостном соревновании эгоистов на мировых рынках, фронтах войн не будет наивным партнером. Польские компании не будут стоять на утраченной позиции в конкуренции с международными гигантами", – сказал он.

По его словам, Польша не позволит "польским компаниям проигрывать международным гигантам только потому, что они играют по другим правилам".

Туск заявил, что убежден, что 2025 год станет годом прорыва в Польше с точки зрения инвестиций, защиты и развития польских компаний, а также дерегуляции.

"Это современный экономический национализм, взятие дела в руки, чтобы никто нам не мешал и никто не подбирал принадлежащее нам, польским компаниям, польским предпринимателям, это будет очень серьезное противостояние", – подчеркнул Туск.

Он добавил, что при государственных закупках приоритет будут отдавать польским компаниям.

Во время речи Туск также указал на несправедливость доступа к иностранным рынкам – особенно в контексте трудностей, которые польские компании испытывают в получении заказов, например, в Дании, в то время как иностранные компании легко выигрывают контракты в Польше. Он заявил, что это должно измениться.

Кроме того, он отметил, что все 53 млрд злотых, которые планируют инвестировать в первую польскую атомную электростанцию, должны поступить, прежде всего, польским компаниям.

Туск также сообщил, что "потребовал строгой отчетности обо всех инвестициях в компании Государственного казначейства". По его словам, эти отчеты должны содержать информацию о том, "как реализуется политика предпочтения польскому капиталу и польским предпринимателям".

"Больше не будет объяснения, что это невозможно, потому что это возможно. Больше не будет места для оппортунизма", – подчеркнул Туск.

Премьер-министр также объявил, что в четверг, 17 апреля, он представит детали большого пакета дерегуляции, направленного на поддержку развития польских предпринимателей.