"Польща не буде наївним партнером". Туск заявив про перехід на економічний націоналізм

Фото: Дональд Туск / EPA / CHRISTOPHE PETIT TESSON

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск оголосив про зміну підходу держави до економічної політики. Про це він заявив на відкритті Європейського форуму нових ідей (EFNI) у Варшаві, пишуть TVP Wilno та RMF 24.

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"Якщо ми хочемо досягти економічних успіхів, побудувати безпечну державу, ми повинні чітко сказати собі та іншим, що Польща в цьому все більш безжальному змаганні егоїстів на світових ринках, фронтах воєн не буде наївним партнером. Польські компанії не будуть стояти на втраченій позиції в конкуренції з міжнародними гігантами", – зазначив Туск.

За його словами, Польща не дозволить "польським компаніям програвати міжнародним гігантам лише тому, що вони грають за іншими правилами".

Туск заявив, що переконаний у тому, що 2025 рік стане роком прориву в Польщі з точки зору інвестицій, захисту та розвитку польських компаній, а також дерегуляції.

"Це сучасний економічний націоналізм, взяття справи в руки, щоб ніхто нам не заважав і ніхто не підбирав те, що належить нам, польським компаніям, польським підприємцям, це буде дуже серйозне протистояння", – наголосив Туск.

Він додав, що під час державних закупівель пріоритет буде надаватися польським компаніям.

Під час промови Туск також вказав на несправедливість доступу до іноземних ринків – особливо в контексті труднощів, які польські компанії мають в отриманні замовлень, наприклад, у Данії, тоді як іноземні компанії легко виграють контракти в Польщі. Він заявив, що це має змінитися.

Крім того, він наголосив, що усі 53 млрд злотих, які планують інвестувати у першу польську атомну електростанцію, повинні надійти насамперед польським компаніям.

Туск також повідомив, що "зажадав суворої звітності про всі інвестиції в компанії Державного казначейства". За його словами, ці звіти повинні містити інформацію про те, "як реалізується політика надання переваги польському капіталу та польським підприємцям".

"Більше не буде пояснення, що це неможливо, тому що це можливо. Більше не буде місця для опортунізму", – наголосив Туск.

Прем'єр-міністр країни також оголосив, що в четвер, 17 квітня, він представить деталі великого пакету дерегуляції, спрямованого на підтримку розвитку польських підприємців.