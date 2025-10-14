Польша не будет уплачивать "миграционный налог" ЕС: ссылается на помощь украинцам

Министр внутренних дел Польши Марцин Кервинский (Фото: EPA)

Польша не будет участвовать в механизме переселения мигрантов и уплачивать взносы в рамках миграционного пакта ЕС. Об этом заявил министр внутренних дел страны Марцин Кервинский.

"Мы уже потратили достаточно средств на защиту нашей восточной границы, а также приняли военных беженцев из Украины. Нет никаких сомнений в том, что Польша будет освобождена от любых механизмов переселения", – подчеркнул Кервинский перед встречей министров внутренних дел ЕС в Люксембурге.

По его словам, только за последние два года Польша вложила в охрану восточной границы ЕС более 2,6 млрд злотых (около 610 млн евро) и теперь рассчитывает на поддержку всех стран блока.

Заместитель министра внутренних дел и администрации Мацей Душчик рассчитывает, что Польша получит около 1 млрд злотых (примерно 235 млн евро) из бюджета ЕС на 2026 год на поддержку миграционной политики.

"Могу сказать, что мы, безусловно, являемся бенефициаром миграционного пакта в финансовом отношении, и на самом деле пакт начинает приносить нам пользу", – сказал он.

Душчик отметил, что миграция в целом положительная тенденция, поскольку польская экономика столкнулась бы со значительными трудностями без украинских граждан.

"Дело не в цифрах. Польша точно не будет принимать больше мигрантов в ближайшем будущем, учитывая, что 10 лет назад мы имели 100 000, а сегодня – почти 3 миллиона. В основном это украинцы и беларусы, но определенная социальная дестабилизация все же наблюдается", – сказал он.

Европарламент принял Миграционный пакт в апреле 2024 года. Документ, который вступит в силу в 2026 году, предусматривает, что каждое государство-член ЕС будет обязано участвовать в перераспределении (релокации) мигрантов или уплачивать так называемый "миграционный налог" в размере 20 000 евро за каждого непринятого человека.

В течение многих месяцев польские власти добивались освобождения от обязанности принимать мигрантов. Это аргументировалось, среди прочего, большим количеством военных беженцев из Украины, которые нашли убежище в Польше после российского вторжения, а также ситуацией с нелегальными мигрантами на границе Польши и Беларуси.

Специальный статус, который будет исключать Польшу из механизма релокации, будет действовать минимум один год. Однако из-за исключительной миграционной ситуации и привлечения Польши к помощи беженцам из Украины возможно продление этого периода и в дальнейшем.

Окончательное решение по этому вопросу примет Совет Европейского Союза в течение двух недель, голосуя квалифицированным большинством после представления предложения Европейской комиссией.