Польша завершает программу обмена наличных гривень на злотые для украинцев

Центральный банк Польши (Narodowy Bank Polski) по согласованию с Национальным банком Украины сообщил о начале завершения программы по обмену наличной гривни на злотые для украинцев, выехавших в Польшу из-за войны.

Заключительной неделей операций по покупке злотых за гривни в отделениях PKO Bank Polski является неделя с 5 по 9 сентября 2022 года, говорится в сообщении.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

"Программа достигла своих целей, обеспечив беженцам из Украины доступ к своим средствам", – указывают в польском Нацбанке.

По данным Narodowy Bank Polski, за время действия программы с конца марта украинцы провели более 97 000 обменных операций на общую сумму 690 млн грн.

С 25 марта вступило в силу соглашение между Национальным банком Польши и НБУ по обмену наличной гривни на польские злотые для украинцев, находящихся в Польше.

17 августа Укрпошта и Почта Польши договорились снизить цену отправки посылок.

Благодаря выехавшим украинцам уровень безработицы в Польше упал до 32-летнего минимума.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Роман Бриль

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.