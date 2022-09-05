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Польша завершает программу обмена наличных гривень на злотые для украинцев

Цей матеріал також доступний українською
05.09.2022, 19:36
Польша завершает программу обмена наличных гривень на злотые для украинцев - Фото
Фото: depositphotos.com

Центральный банк Польши (Narodowy Bank Polski) по согласованию с Национальным банком Украины сообщил о начале завершения программы по обмену наличной гривни на злотые для украинцев, выехавших в Польшу из-за войны.  

Заключительной неделей операций по покупке злотых за гривни в отделениях PKO Bank Polski является неделя с 5 по 9 сентября 2022 года, говорится в сообщении. 

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"Программа достигла своих целей, обеспечив беженцам из Украины доступ к своим средствам", – указывают в польском Нацбанке. 

По данным Narodowy Bank Polski, за время действия программы с конца марта украинцы провели более 97 000 обменных операций на общую сумму 690 млн грн. 

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Роман Бриль
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