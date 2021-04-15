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Получить субсидию станет сложнее: Кабмин изменил подходы к адресности

15.04.2021, 09:13
Получить субсидию станет сложнее: Кабмин изменил подходы к адресности - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Кабинет министров изменил подходы к адресности предоставления жилищных субсидий для обеспечения государственной социальной поддержки населению. Таким образом правительство хочет улучшить эффективность и рациональность использования бюджетных средств. Соответствующее постановление принято на заседании Кабмина 14 апреля.

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Документ предполагает:

- пересмотреть подходы к учету имущественного состояния, в частности при назначении жилищных субсидий учитывать полученные доходы от депозитов, дивиденды от ценных бумаг и т.д.;

- отменить деятельность и полномочия комиссий, созданных местными органами власти, относительно принятия решения о назначении жилищных субсидий в отдельных случаях при наличии условий, при которых такая субсидия не назначается;

- ужесточить требования при назначении жилищных субсидий в части осуществления единовременных стоимостных покупок, наличии банковских депозитов, осуществления операций по покупке иностранной валюты, банковских металлов, пересечения границы и тому подобное.

В правительстве считают, что реализация постановления не потребует дополнительных расходов и будет осуществляться за счет и в пределах средств, предусмотренных в госбюджете Министерству социальной политики на предоставление жилищных субсидий.

  • Госбюджет-2020 предусматривал выделение на выплату субсидий 39,3 млрд грн, а в госбюджете на 2021 год на эти расходы предусмотрено 36,6 млрд грн. Минсоцполитики предлагало Минфину увеличить финансирование субсидий в 2021 году почти на 10 млрд грн.
  • В начале марта премьер-министр Денис Шмыгаль поручил Минфину найти возможность расширить круг лиц, получающих жилищно-коммунальную субсидию.

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Юрий Тарасовский
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