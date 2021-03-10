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Кабмин планирует расширить количество получателей субсидий

10.03.2021, 09:22
Кабмин планирует расширить количество получателей субсидий - Фото
Денис Шмыгаль (Фото - пресс-служба Кабмина)

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил разработать возможность расширения круга лиц, получающих жилищно-коммунальную субсидию. Соответствующее поручение дано в рамках решения по погашению задолженностью граждан за услуги ЖКХ, сообщает пресс-служба Кабинета министров. 

Шмыгаль поручил проинформировать украинцев о возможностях получения субсидии. Также в Кабмине планируют разработать инструмент, который поможет населению сверять расчеты с поставщиками услуг.

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Премьер также поручил Минфину Минэнерго разработать механизм по решению проблемы просроченной задолженности по ЖКХ. 

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  • В июле 2020 года замминистра социальной политики Виталий Музыченко заявил, что до завершения карантина срок действия субсидий на услуги ЖКХ будет продлеваться автоматически.
  • В января Шмыгаль поручил сформировать механизмы субсидирования для лиц, использующих электроэнергию для обогрева жилищ.
  • В январе 2021 года в Минсоцполитики сообщили, что в Украине 3,1 млн граждан получают жилищные субсидии. Средняя сумма выплат составляет 1633 грн. 

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Александр Мясищев
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субсидии ЖКХ Денис Шмыгаль долги по жкх
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