Помогли ритейлеры: американские фондовые индексы побили очередной рекорд

Индексы американских фондовых бирж S&P 500 и Nasdaq в среду достигли исторических максимумов на фоне хороших квартальных показателей ритейлеров Target и Lowe’s, передает Reuters.

К вечеру среды индекс Dow Jones вырос на 0,37% до 27.881,90 пункта, индекс S&P 500 прибавил 0,20% до 3.396,61 пункта, а Nasdaq - 0,18% до 11.231,10 пункта.

Акции Target Corp подскочили на 9,5% после того, как американский ритейлер отчитался о рекордном в своей истории росте квартальных продаж.

Бумаги Lowe’s Companies Inc подорожали на 1,4% после того, как компания отчиталась о превзошедших прогнозы продажах за второй квартал благодаря спросу на товары для дома из-за пандемии коронавируса.

“Эти результаты отражают открытие экономики и стимулирующие выплаты”, - сказал Питер Кардилло, главный рыночный экономист в Spartan Capital Securities.

Владельцы акций возлагают надежды на очередной раунд бюджетной помощи пострадавшей от пандемии экономике. Однако демократы и республиканцы пока не могут договориться по поводу ключевых пунктов этого законопроекта, пишет издание. Также инвесторы возлагали надежду на действия Федеральной резервной системы (ФРС). Федеральная резервная система выразила обеспокоенность тем, что восстановление экономики США после разрушительных последствий пандемии пошло крайне неопределенным путем.

Индекс S&P 500 закрылся во вторник на рекордном максимуме, восстановившись после огромных потерь, вызванных пандемией. Индекс Dow все еще отстает почти на 6% от февральского пика. Акции фармкомпании Momenta Pharmaceuticals Inc в этот день взлетели на 69% после того, как Johnson & Johnson сообщила о ее приобретении за $6,5 миллиарда.

Акции фармкомпании Momenta Pharmaceuticals Inc в этот день взлетели на 69% после того, как Johnson & Johnson сообщила о ее приобретении за $6,5 миллиарда. Биржевой индекс 550 американских компаний с наибольшей капитализацией - S&P 500 во вторник достиг рекордного показателя за всю историю существования: 3 395 пункта.

Рост индекса вызван активным спросом инвесторов на акции технологических компании, работающих на потребительском рынке США. Цена акций Amazon выросла на 4% на торгах во вторник, Netflix и Alphabet – на 2%.

С момента пикового падения индекса S&P 500 во время пандемии 23 марта до уровня 2 237 пунктов, биржевой показатель вырос на 54%.

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Сергей Чигирь

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