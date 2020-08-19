UA

Раздача денег американцам сработала. Итог - абсолютный рекорд индекса S&P 500

19.08.2020, 12:32
Раздача денег американцам сработала. Итог - абсолютный рекорд индекса S&P 500 - Фото
Фото: depositphotos.com

Биржевой индекс 550 американских компаний с наибольшей капитализацией - S&P 500 – достиг рекордного показателя за всю историю существования: 3 395 пункта. Об этом пишет CNBC. 

Рост индекса вызван активным спросом инвесторов на акции технологических компании, работающих на потребительском рынке США. Цена акций Amazon выросла на 4% на торгах во вторник, Netflix и Alphabet – на 2%.

Достижение рекордного значения индекса свидетельствует о позитивном влиянии мер по стимулированию американской экономики во время пандемии.

Основными инструментами преодоления кризиса были пакеты прямой денежной помощи людям, потерявшим работу и компаниям (в общей сложности было потрачено $4 трлн), а также снижение до нуля учетной ставки Федеральным Резервом.

От пакета мер стимулирования, выиграли технологические компании, нацеленные на предоставлении товаров и услуг населению. Стоимость акций Amazon с начала года выросла на 79%, Facebook – на 27%, Apple – 34%, Microsoft – 57%, Netflix – 52%, Alphabet- 16%

С момента пикового падения индекса S&P 500 во время пандемии 23 марта до уровня 2 237 пунктов, биржевой показатель вырос на 54%.

Индекс S&P 500 рассчитывается с 1957 года.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Роман Брыль
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
индекс s&p 500 бизнес и коронакризис

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Анатомия белорусского протеста: кто вывел на улицы полмиллиона человек. Дневник репортера

ИсторииАнатомия белорусского протеста: кто вывел на улицы полмиллиона человек. Дневник репортера
 