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Помощь Украине. 77% конгрессменов "за", если будет привязка к Израилю и укреплению границы

Цей матеріал також доступний українською
27.11.2023, 13:29
Помощь Украине. 77% конгрессменов
Фото: Michael Reynolds / EPA

77% членов Конгресса поддержали бы законопроект о финансировании Украины, если в пакете с ним будут идти деньги для Израиля и укрепления южной границы США. Об этом свидетельствует опрос The Canvass Capitol Hill, который проводит издание Punchbowl вместе с агентством LSG.

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Анонимный опрос проводился с 1 по 19 ноября среди сотрудников аппарата конгрессменов.

Подавляющее большинство из них сказали, что их конгрессмен поддержал бы такой пакет, но между Демократической и Республиканской партией огромный разрыв. Если среди конгрессменов-демократов поддержка пакета достигает 97%, то среди республиканцев – только 59%.

Некоторые сенаторы уже предупредили союзников США, что помощь Украине может зависеть от того, согласится ли Конгресс выделить деньги на укрепление границы.

По инициативе спикера Палаты представителей Конгресса США Майка Джонсона, республиканцы, контролирующие большинство в Палате представителей, привязали предложенный президентом Джо Байденом пакет помощи Израилю и Украине к согласованию дополнительных политических приоритетов партии.

Украинский пакет общей суммой более $61 млрд республиканцы предлагают голосовать исключительно в привязке к мерам по усилению американо-мексиканской границы и введению более строгого иммиграционного законодательства в США.

Андрей Водяный
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