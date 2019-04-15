Порошенко пообещал не менять единый налог для бизнеса

Президент Петр Порошенко пообещал бизнесу сохранить систему налогообложения в том виде, в котором она сейчас есть, и ввести налог на выведенный капитал. Об этом он заявил на встрече с представителями бизнеса, передате корреспондент LIGA.net.

"Имею месседж малому бизнесу: когда меня переизберут президентом, гарантирую сохранение единого налога в том виде, в котором он теперь работает", - сказал президент.

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Он пообещал после выборов президента и парламента вернуться к законопроекту о налоге на вывод капитала как ключевого источника для внутренних инвестиций.

Напомним, инициатором ввести в Украине налог на выведенный капитал стал президент, но законопроект не получил поддержку парламента. Сейчас позиция о НнВК присутствует в предвыборных программах Порошенко и Владимира Зеленского.

В Минфине считают, что введение налога на выведенный капитал в 2019 году ударит по доходам госбюджета. По подсчетам министерства, в первый год потери составят 46 млрд грн. Компенсировать этот разрыв Минфин предложил введением налога только для компаний с годовым оборотом до 200 млн грн. Такой вариант считает приемлемым и Всемирный банк.