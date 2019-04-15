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15.04.2019, 15:58

Порошенко пообещал не менять единый налог для бизнеса

Порошенко пообещал не менять единый налог для бизнеса

Президент пообещал не менять единый налог для бизнеса, если его переизберут президентом

Президент Петр Порошенко пообещал бизнесу сохранить систему налогообложения в том виде, в котором она сейчас есть, и ввести налог на выведенный капитал. Об этом он заявил на встрече с представителями бизнеса, передате корреспондент LIGA.net.

"Имею месседж малому бизнесу: когда меня переизберут президентом, гарантирую сохранение единого налога в том виде, в котором он теперь работает", - сказал президент.

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Он пообещал после выборов президента и парламента вернуться к законопроекту о налоге на вывод капитала как ключевого источника для внутренних инвестиций.

Напомним, инициатором ввести в Украине налог на выведенный капитал стал президент, но законопроект не получил поддержку парламента. Сейчас позиция о НнВК присутствует в предвыборных программах Порошенко и Владимира Зеленского.

В Минфине считают, что введение налога на выведенный капитал в 2019 году ударит по доходам госбюджета. По подсчетам министерства, в первый год потери составят 46 млрд грн. Компенсировать этот разрыв Минфин предложил введением налога только для компаний с годовым оборотом до 200 млн грн. Такой вариант считает приемлемым и Всемирный банк.

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Теги: Петр Порошенко, налогообложение, налог на выведенный капитал
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