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Последний в этом году аукцион по продаже ОВГЗ принес 5,3 млрд грн

Последний в этом году аукцион по продаже ОВГЗ принес 5,3 млрд грн
24.12.2019, 19:18

Средневзвешенная ставка доходности по 2-летним ОВГЗ в гривне снижена до 11%, а в долларах США - до 3,86%

Министерство финансов на последнем в этом году аукционе по продаже ОВГЗ привлекло в бюджет 5,3 млрд грн, сообщает пресс-служба министерства.

Всего по итогам аукциона для финансирования госбюджета привлечено под 6-месячные ОВГЗ - 511,2 млн грн, 2-летние ОВГЗ - 11,3 млн грн, 1-летние ОВГЗ в долларах - $104,6 млн, 2-летние ОВГЗ в долларах - $100,3 млн.

Средневзвешенная доходность 6-месячных ОВГЗ в гривне уменьшилась на 235 базисных пункта и составила 11,75%. Доходность 2-летних гособлигаций составила 11% (уменьшение на 10 бп).

В Минфине отмечают, что продолжила падать и стоимость заимствований в иностранной валюте. В частности, доходность 1-летних ОВГЗ в долларах США составила 3,4% (снижение на 48 бп), а двухлетних - 3,86% (снижение на 22 бп).

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Минфин ОВГЗ
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