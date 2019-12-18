"Пирамида ОВГЗ": в НБУ пояснили, почему это неправда

Заместитель главы Национального банка Олег Чурий опроверг информацию о том, что в Украине якобы "строится финансовая пирамида" из облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Об этом он сказал в интервью газете Сегодня.

"Миф о том, что строится некая пирамида, наверное, создается теми людьми, которым не выгодно говорить, что развитие Украины движется в положительном направлении", - заявил Чурий.

Он отметил, что для финансовых пирамид характерно постоянное увеличение стоимости привлечения долга, чтобы привлекать больше новых участников. А Министерство финансов, наоборот, регулярно уменьшает стоимость заимствований.

"У нас же и размер долга по отношению к размеру экономики уменьшается, и стоимость обслуживания уменьшается. Разговоры о финансовой пирамиде с ОВГЗ - это некая теория заговора, которую откуда-то вытащили и пытаются раздуть", - добавил Чурий.