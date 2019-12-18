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Смолий: Позиция части совета НБУ вторит лозунгам Коломойского

Смолий: Позиция части совета НБУ вторит лозунгам Коломойского
18.12.2019, 11:38

Критика советом НБУ политики правления противоречит экономической логике и дискредитирует НБУ, заявил глава регулятора

Негативная оценка политики правления Национального банка (НБУ) со стороны части совета НБУ противоречит экономической логике и совпадает с лозунгами митингов под НБУ, организованных олигархом Игорем Коломойским. Об этом написал в Twitter глава правления регулятора Яков Смолий.

"Уже второй раз за две недели часть совета НБУ продуцирует отрицательную оценку политике НБУ, что становится не только сюрпризом для остальной части совета, но и противоречит экономической логике", - говорится в сообщении.

Смолий сравнил тезисы совета НБУ во главе с Богданом Данилишиным с лозунгами митингующих под зданием Нацбанка.

"Какая странная созвучность с лозунгами митинга под стенами НБУ, которые звучат для дискредитации НБУ и наших реформ", - написал он.

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Яков Смолий игорь коломойский совет нбу богдан данилишин монетарная политика нбу
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