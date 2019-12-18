Смолий: Позиция части совета НБУ вторит лозунгам Коломойского

Негативная оценка политики правления Национального банка (НБУ) со стороны части совета НБУ противоречит экономической логике и совпадает с лозунгами митингов под НБУ, организованных олигархом Игорем Коломойским. Об этом написал в Twitter глава правления регулятора Яков Смолий.

"Уже второй раз за две недели часть совета НБУ продуцирует отрицательную оценку политике НБУ, что становится не только сюрпризом для остальной части совета, но и противоречит экономической логике", - говорится в сообщении.

Вже вдруге за два тижні частина Ради НБУ продукує негативну оцінку політиці #НБУ, що стає не лише сюрпризом для іншої частини Ради, а й суперечить економічній логіці. Яка дивна співзвучність із лозунгами мітингу #підстінамиНБУ, які лунають для дискредитації НБУ і наших реформ! pic.twitter.com/eZkvw6PeDw — Yakiv Smolii (@YSmolii) December 17, 2019

Смолий сравнил тезисы совета НБУ во главе с Богданом Данилишиным с лозунгами митингующих под зданием Нацбанка.

"Какая странная созвучность с лозунгами митинга под стенами НБУ, которые звучат для дискредитации НБУ и наших реформ", - написал он.

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