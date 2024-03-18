Поступления налогов от финансовой и страховой деятельности выросли в 12 раз с начала года
Поступления налогов в бюджеты всех уровней от отрасли "финансовая и страховая деятельность" увеличились в 12 раз (на 49,4 млрд грн) за январь-февраль 2024 года по сравнению с первыми двумя месяцами прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы.
На финансовую и страхову деятельность приходится наибольшая доля в уплате налогов – 19% от общего сбора в сводный бюджет Украины в январе-феврале.
"Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов" – вторая крупнейшая отрасль по доле в уплате налогов в сводный бюджет – 14,5%. Налоговые сборы в отрасли выросли на 27,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, или на 8,5 млрд грн.
Доля уплаты налогов компаний перерабатывающей промышленности составляет 12% от всех сборов в сводный бюджет. Увеличение сборов — на 24,9%, или на 6,6 млрд грн.
На "государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование" приходится 9,8% от всех поступлений в бюджет.
Отрасль "транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность" показала прирост отчислений в 89,3%, или на 9,2 млрд грн.
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