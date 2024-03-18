Надходження податків від фінансової та страхової діяльності зросли у 12 разів з початку року

На фінансову та страхову діяльність припадає найбільша частка у сплаті податків до зведеного бюджету України

Фото: depositphotos.com

Надходження податків до бюджетів усіх рівнів від галузі "фінансова та страхова діяльність" збільшились у 12 разів (на 49,4 млрд грн) за січень-лютий 2024 року, порівнюючи з першими двома місяцями минулого року. Про це повідомляє пресслужба Державної податкової служби.

На фінансову та страхову діяльність припадає найбільша частка у сплаті податків – 19% від загального збору до зведеного бюджету України у січні-лютому.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес у Telegram: коротко про важливе

"Гуртова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів та мотоциклів" – друга найбільша галузь за часткою у сплаті податків до зведеного бюджету – 14,5%. Податкові збори в галузі зросли на 27,2%, порівнюючи з аналогічним періодом минулого року, або на 8,5 млрд грн.

Частка сплати податків компаній переробної промисловості становить 12% від усіх зборів до зведеного бюджету. Збільшення зборів – на 24,9%, або на 6,6 млрд грн.

На "державне управління та оборона; обов'язкове соціальне страхування" припадає 9,8% від всіх надходжень до бюджету.

Галузь "транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність" показала приріст відрахувань у 89,3%, або на 9,2 млрд грн.

Джерело: Держподаткова

У лютому Держподаткова перевиконала план надходжень на 16 млрд грн.

Платники податків можуть взаємодіяти з податковим через відеозв'язок.

Підписуйтесь на наш Instagram: корисні пояснення актуальних тем