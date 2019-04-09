Поступления от единого соцвзноса выросли почти на четверть

В январе - марте 2019 года Государственная фискальная служба обеспечила поступление 61,3 млрд грн единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование. Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

Этот показатель превышает сумму уплаты единого взноса за январь - март прошлого года на 23,2%, или на 11,5 млрд грн.

Реклама

В марте 2019 года в бюджет поступило 21,3 млрд грн ЕСВ, что на 22%, или на 3,8 млрд грн больше марта 2018 года.

Напомним, что в течение 2018 года поступило 228 млрд грн единого соцвзноса.

По данным Минсоцполитики, дефицит Пенсионного фонда в 2019 году составит 29 млрд грн. Доходная часть бюджета Пенсионного фонда составляет 398,2 млрд грн, расходная – 397,7 млрд грн. В документе учтены объем ассигнований, предусмотренных госбюджетом, - 167 млрд грн.