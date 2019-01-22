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22.01.2019, 16:55

Поступления ЕСВ в 2018 году выросли более чем на четверть

Поступления ЕСВ в 2018 году выросли более чем на четверть

По стравнению с 2017 годом сумма единого соцвзноса выросла на 47,2 млрд грн

В течение 2018 года поступления единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (ЕСВ) составили 228 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службой Украины.

Этот показатель превышает сумму уплаты единого взноса за 2017 год на 26,1%, или на 47,2 млрд грн.

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В декабре 2018 года обеспечено поступление 24 млрд грн ЕСВ, на 20,8%, или на 4,1 млрд грн превышает показатель декабря 2017 года.

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Ранее сообщалось, что за 11 месяцев 2017 года поступления единого взноса составили 202 млрд 300 млн грн. 

Напомним, что Кабинет министров рассматривает возможность отмены лимитов размера пенсий для плательщиков высоких сумм по единому социальному взносу.

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Теги: ЕСВ, единый социальный взнос
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