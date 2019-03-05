Поступления в местные бюджеты существенно выросли

В январе-феврале 2019 года местные бюджеты получили 40,4 млрд грн платежей. Эта сумма больше за соответствующий период прошлого года на 22,6%, или на 7,5 млрд грн, сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы (ГФС).

В ГФС уточняют, что в феврале налогоплательщики перечислили в местные бюджеты 22,1 млрд грн, что на 23,5%, или на 4,2 млрд грн больше, чем в феврале 2018 года.

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С начала года в сводный бюджет поступило 38,7 млрд грн налога на доходы физических лиц. Это на 22,9%, или на 7,2 млрд грн больше, чем в соответствующем периоде прошлого года.

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Поступления налога на доходы физлиц в феврале составили 20,8 млрд грн. По сравнению с февралем 2018 года эти поступления возросли на 23%, или на 3,9 млрд грн.

Ранее сообщалось, что местным властям запретили класть деньги на депозиты. Этот запрет будет действовать до 31 декабря 2019 года.

Напомним, что местные бюджеты заработали 2 млрд грн процентов на депозитах в государственных банках.