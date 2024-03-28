Потери иностранных компаний из-за выхода с российского рынка превысили $100 млрд – Reuters

Около 1000 компаний вышли из российского рынка после начала полномасштабной агрессии

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Выход с российского рынка после вторжения РФ в Украину в 2022 году обошелся иностранным компаниям более чем в $107 млрд в виде списаний активов и упущенной прибыли. Данные опубликовало агентство Reuters на основе анализа отчетов компаний.

За последние полгода объем потерь увеличился на $35 млрд.

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Россия требует скидки не менее 50% при продаже иностранных активов и постоянно ужесточает требования к выходу.

В этом году Shell, HSBC, Polymetal Internation вынуждены были продать свои активы в РФ со скидкой в 90%. На прошлой неделе Danone заявил, что получил разрешение регулирующих органов на продажу своих российских активов с убытком в $1,3 млрд.

Всего около 1000 компаний вышли из российского рынка после начала полномасштабной агрессии.

Согласно анализу Йельской школы менеджмента, сотни компаний, в том числе Auchan и Benetton, все еще работают в РФ или приостановили деятельность.

"Компании, все еще стремящиеся выйти из России, вероятно, столкнутся с дальнейшими трудностями и будут вынуждены мириться с большими списаниями и потерями", — прокомментировал агентству Ян Месси, глава отдела корпоративных расследований консалтинговой компании S-RM.

По его словам в России нет западных активов, которые можно было бы считать безопасными или защищенными, пока Кремль продолжает вести войну.

Те компании, которые покинули РФ, вероятно, не захотят возвращаться даже после окончания военных действий, считает Джереми Цукер, эксперт по санкциям американской юрфирмы Dechert.

В феврале 2024 года из России ушел последний западный автоконцерн – Daimler Truck.

28 марта крупнейший производитель кирпича в мире ушел из России.

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