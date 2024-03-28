Втрати іноземних компаній через вихід із російського ринку перевищили $100 млрд – Reuters

Близько 1000 компаній вийшли із російського ринку після початку повномасштабної агресії

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Вихід з російського ринку після вторгнення РФ в Україну у 2022 році обійшовся іноземним компаніям у понад $107 млрд як списання активів та втраченого прибутку. Дані опублікувало агентство Reuters на основі аналізу звітів компаній.

За останні пів року обсяг втрат збільшився на $35 млрд.

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Росія вимагає знижки щонайменше 50% під час продажу іноземних активів і постійно посилює вимоги до виходу.

Цього року Shell, HSBC, Polymetal Internation змушені були продати свої активи у РФ зі знижкою 90%. Минулого тижня Danone заявив, що отримав дозвіл регуляційних органів на продаж своїх російських активів зі збитком у $1,3 млрд.

Загалом близько 1000 компаній вийшли з російського ринку після початку повномасштабної агресії.

Згідно з аналізом Єльської школи менеджменту, сотні компаній, зокрема Auchan і Benetton, все ще працюють у РФ або призупинили діяльність.

"Компанії, які все ще прагнуть вийти з Росії, ймовірно, постануть перед подальшими труднощами й будуть змушені миритися з більшими списаннями та збитками", – прокоментував агентству Ян Мессі, голова відділу корпоративних розслідувань консалтингової компанії S-RM.

За його словами, у Росії немає західних активів, які можна було б вважати безпечними або захищеними, поки Кремль продовжує вести війну.

Ті компанії, які залишили РФ, ймовірно, не захочуть повертатися навіть після закінчення воєнних дій, вважає Джеремі Цукер, експерт із санкцій американської юрфірми Dechert.

У лютому 2024 року з Росії пішов останній західний автоконцерн – Daimler Truck.

28 березня найбільший виробник цегли у світі пішов із Росії.

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