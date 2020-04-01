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Потеря доходов. Большинству украинцев хватит сбережений всего на месяц - опрос

Потеря доходов. Большинству украинцев хватит сбережений всего на месяц - опрос
01.04.2020, 14:35

По данным соцопроса группы Рейтинг, сбережений 60% украинцев хватит всего на месяц

В случае прекращения получения доходов, сбережений большинства украинцев хватит меньше чем на месяц. Об этом свидетельствуют результаты опроса соцгруппы Рейтинг.

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Почти 60% опрошенных отметили, что их сбережений, при условии прекращения получения доходов, хватит меньше чем на месяц. 16% респондентов сказали, что им хватит сбережений на срок до 2-х месяцев, 7% - до 3-х месяцев. 6% - до полугода, 3% - до года и более.

По данным опроса, почти 80% переживают, что в Украине наступит затяжной экономический кризис. Более двух третей взволнованы из-за того, что не смогут купить необходимые лекарства. Почти половина переживают из-за того, что не смогут купить необходимых продуктов (52% - не переживают). Лишь 25% взволнованы из-за того, что придется отменить важные события или поездки, одновременно три четверти - не переживают из-за этого.

Опрос проводился по телефону с использованием компьютера 25-27 и 28-30 марта 2020 года среди 2000 украинцев от 18 лет и старше по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность - не выше 4%.

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Юрий Тарасовский
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