Потеря доходов. Большинству украинцев хватит сбережений всего на месяц - опрос

В случае прекращения получения доходов, сбережений большинства украинцев хватит меньше чем на месяц. Об этом свидетельствуют результаты опроса соцгруппы Рейтинг.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Почти 60% опрошенных отметили, что их сбережений, при условии прекращения получения доходов, хватит меньше чем на месяц. 16% респондентов сказали, что им хватит сбережений на срок до 2-х месяцев, 7% - до 3-х месяцев. 6% - до полугода, 3% - до года и более.

По данным опроса, почти 80% переживают, что в Украине наступит затяжной экономический кризис. Более двух третей взволнованы из-за того, что не смогут купить необходимые лекарства. Почти половина переживают из-за того, что не смогут купить необходимых продуктов (52% - не переживают). Лишь 25% взволнованы из-за того, что придется отменить важные события или поездки, одновременно три четверти - не переживают из-за этого.

Опрос проводился по телефону с использованием компьютера 25-27 и 28-30 марта 2020 года среди 2000 украинцев от 18 лет и старше по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность - не выше 4%.

Присоединяйтесь к Instagram Liga.net - здесь только то, о чем вы не можете не знать

По данным исследования компания Gradus, в условиях жесткого карантина у большинства украинцев (57%) хватит денег на жизнь не более чем на четыре недели.