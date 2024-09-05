Правительство Швеции хочет снизить налоги

Швеция планирует налоговые льготы на $1,75 миллиарда, чтобы помочь домохозяйствам

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В 2025 году правительство Швеции снизит налоги на прибыль, чтобы стимулировать домохозяйства, чья покупательная способность снизилась из-за роста цен и стоимости ссуд. Об этом сообщает Bloomberg.

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Такое решение обойдется примерно в 13,5 млрд крон ($1,31 млрд), а еще $4,4 млрд будет выделено на освобождение от налогообложения некоторой экономии в акциях и взаимных фондах.

Издание отмечает, что это происходит в тот момент, когда правоцентристское правительство пообещало усилить поддержку домохозяйств после объявления победы над инфляцией, ранее побудившей правительство сдерживать расходы во избежание дальнейшего роста цен.

Правительство Швеции заявило, что ожидает подать бюджет, содержащий дополнительные меры, включая поддержку домохозяйств и расходы на инфраструктуру, на общую сумму около 60 миллиардов крон.

Полный бюджет будет представлен 19 сентября.