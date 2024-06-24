Шведское госагентство поддержки инвестиций открыло офис в Украине

Министр торговли Швеции Юган Форселл и премьер-министр Денис Шмыгаль (Фото: Денис Шмыгаль/telegram)

Шведское агентство Business Sweden, которое помогает шведским компаниям выходить на новые рынки, открыло свое представительство в Киеве. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на встрече с министром по развитию международного сотрудничества и торговли Швеции Юганом Форсселлом.

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"Пригласил шведский бизнес инвестировать в наше государство уже сейчас. В частности, наибольшим потенциалом для роста Украины обладают следующие секторы: энергетика, транспорт и логистика, агропродовольственный сектор, критические материалы, IT и диджитализация, зеленый переход, перерабатывающая промышленность", — написал премьер в соцсетях.

Business Sweden находится в совместной собственности правительства Швеции и шведского бизнес-сектора. Занимается продвижением шведского бизнеса за рубежом уже 45 лет.

Представительства агентства работают в 44 странах. Поддерживают как малый и средний бизнес, так и крупные корпорации.

Также Business Sweden помогает иностранным компаниям получить доступ к шведскому рынку.