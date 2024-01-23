Правительство выделило дополнительные 657 млн грн для боевых бригад

Фото: 71-я отдельная егерская бригада Десантно-штурмовых войск ВСУ

Кабмин выделил Минобороны 657 миллионов гривен на срочные нужды боевых бригад, передает пресс-служба Минобороны.

Из них Государственной специальной службе транспорта – 10,7 млн грн, Главному управлению разведки Министерства обороны – 10,524 млн грн.

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Деньги пойдут на закупку техники и вооружения, оптических и тепловизионных приборов, средств связи, производство боеприпасов, ремонт и содержание техники, а также запасных частей и комплектующих к ней.

Каждая из бригад формирует эту потребность индивидуально. Бригада может получить от 1 до 10 миллионов гривен.

Приоритет предоставлен военным частям, принимающим непосредственное участие в боевых действиях. При распределении учтены организационная структура и численность личного состава. Условно, пехоте – больше, летчикам – меньше, потому что самолеты обслуживаются в централизованном порядке, объяснили в Минобороны.

Минобороны ожидает сформулированные потребности каждой воинской части, после чего расчеты обобщит Генеральный штаб. Тогда Минобороны подготовит соответствующий запрос на Министерство финансов, после чего средства направляются в Минобороны и затем – в воинские части.

"Выделение денежных средств из резервного фонда вызвано изменениями в администрировании военного НДФЛ в 2024 году. Теперь 10% от части военного НДФЛ, который зачисляется в государственный бюджет, автоматически будет возвращаться военным частям пропорционально уплаченному ими налогу. Поскольку эту пропорцию можно будет посчитать только после уплаты НДФЛ в январе, то новый механизм заработает с февраля. Поэтому правительство для закрытия "финансового разрыва" в январе выделило из резервного фонда средства для неотложных нужд обороны. Ведь обеспечение военнослужащих всем необходимым – процесс, который должен продолжаться бесперебойно по умолчанию", – сказал замминистра обороны Юрий Джигир.