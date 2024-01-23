Правительство выделило дополнительные 657 млн грн для боевых бригад
Кабмин выделил Минобороны 657 миллионов гривен на срочные нужды боевых бригад, передает пресс-служба Минобороны.
Из них Государственной специальной службе транспорта – 10,7 млн грн, Главному управлению разведки Министерства обороны – 10,524 млн грн.
Деньги пойдут на закупку техники и вооружения, оптических и тепловизионных приборов, средств связи, производство боеприпасов, ремонт и содержание техники, а также запасных частей и комплектующих к ней.
Каждая из бригад формирует эту потребность индивидуально. Бригада может получить от 1 до 10 миллионов гривен.
Приоритет предоставлен военным частям, принимающим непосредственное участие в боевых действиях. При распределении учтены организационная структура и численность личного состава. Условно, пехоте – больше, летчикам – меньше, потому что самолеты обслуживаются в централизованном порядке, объяснили в Минобороны.
Минобороны ожидает сформулированные потребности каждой воинской части, после чего расчеты обобщит Генеральный штаб. Тогда Минобороны подготовит соответствующий запрос на Министерство финансов, после чего средства направляются в Минобороны и затем – в воинские части.
"Выделение денежных средств из резервного фонда вызвано изменениями в администрировании военного НДФЛ в 2024 году. Теперь 10% от части военного НДФЛ, который зачисляется в государственный бюджет, автоматически будет возвращаться военным частям пропорционально уплаченному ими налогу. Поскольку эту пропорцию можно будет посчитать только после уплаты НДФЛ в январе, то новый механизм заработает с февраля. Поэтому правительство для закрытия "финансового разрыва" в январе выделило из резервного фонда средства для неотложных нужд обороны. Ведь обеспечение военнослужащих всем необходимым – процесс, который должен продолжаться бесперебойно по умолчанию", – сказал замминистра обороны Юрий Джигир.
- Каждый месяц украинцы донатят на армию десятки миллионов гривен. Только за первые шесть месяцев 2023 года на счета трех крупнейших благотворительных фондов страны поступило 8,4 млрд грн. Министр финансов Сергей Марченко не понимает, откуда берутся проблемы с обеспечением военных, если государство ежедневно выделяет на сектор безопасности и обороны 5 млрд грн.