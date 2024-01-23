Уряд виділив додаткові 657 млн грн для бойових бригад

Фото: 71-а окрема єгерська бригада Десантно-штурмових військ ЗСУ

Кабмін виділив Міноборони 657 мільйонів гривень на термінові потреби бойових бригад, інформує пресслужба Міноборони.

З них Державній спеціальній службі транспорту – 10,7 мільйона гривень, Головному управлінню розвідки Міністерства оборони – 10,524 мільйона гривень.

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Гроші підуть на закупівлю техніки й озброєння, оптичних та тепловізійних приладів, засобів зв’язку, виробництво боєприпасів, ремонт та утримання техніки, а також запасних та комплектувальних частин до неї.

Кожна з бригад формує цю потребу індивідуально. Бригада може отримати від 1 до 10 мільйонів гривень.

Пріоритет надано військовим частинам, що беруть безпосередню участь у бойових діях. При розподілі враховано організаційну структуру та чисельність особового складу. Умовно, піхоті – більше, льотчикам – менше, тому що літаки обслуговуються у централізованому порядку, пояснили в Міноборони.

Наразі Міноборони очікує сформовані потреби кожної військової частини, після чого розрахунки узагальнить Генеральний штаб. Тоді Міноборони підготує відповідний запит на Міністерство фінансів, після чого кошти спрямовуються до Міноборони і потім – до військових частин.

"Виділення коштів з резервного фонду спричинене змінами в адмініструванні "військового ПДФО" у 2024 році. Відтепер 10% від частини військового ПДФО, яке зараховується у державний бюджет, автоматично повертатиметься військовим частинам пропорційно до сплаченого ними податку. Оскільки цю пропорцію можна буде порахувати тільки після сплати ПДФО в січні, то новий механізм запрацює з лютого. Тож Уряд для закриття "фінансового розриву" у січні виділив з резервного фонду кошти для нагальних потреб оборони. Адже забезпечення військовослужбовців усім необхідним – процес, що має тривати безперебійно за замовчуванням", – сказав заступник міністра оборони Юрій Джигир.