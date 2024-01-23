Уряд виділив додаткові 657 млн грн для бойових бригад
Кабмін виділив Міноборони 657 мільйонів гривень на термінові потреби бойових бригад, інформує пресслужба Міноборони.
З них Державній спеціальній службі транспорту – 10,7 мільйона гривень, Головному управлінню розвідки Міністерства оборони – 10,524 мільйона гривень.
Гроші підуть на закупівлю техніки й озброєння, оптичних та тепловізійних приладів, засобів зв’язку, виробництво боєприпасів, ремонт та утримання техніки, а також запасних та комплектувальних частин до неї.
Кожна з бригад формує цю потребу індивідуально. Бригада може отримати від 1 до 10 мільйонів гривень.
Пріоритет надано військовим частинам, що беруть безпосередню участь у бойових діях. При розподілі враховано організаційну структуру та чисельність особового складу. Умовно, піхоті – більше, льотчикам – менше, тому що літаки обслуговуються у централізованому порядку, пояснили в Міноборони.
Наразі Міноборони очікує сформовані потреби кожної військової частини, після чого розрахунки узагальнить Генеральний штаб. Тоді Міноборони підготує відповідний запит на Міністерство фінансів, після чого кошти спрямовуються до Міноборони і потім – до військових частин.
"Виділення коштів з резервного фонду спричинене змінами в адмініструванні "військового ПДФО" у 2024 році. Відтепер 10% від частини військового ПДФО, яке зараховується у державний бюджет, автоматично повертатиметься військовим частинам пропорційно до сплаченого ними податку. Оскільки цю пропорцію можна буде порахувати тільки після сплати ПДФО в січні, то новий механізм запрацює з лютого. Тож Уряд для закриття "фінансового розриву" у січні виділив з резервного фонду кошти для нагальних потреб оборони. Адже забезпечення військовослужбовців усім необхідним – процес, що має тривати безперебійно за замовчуванням", – сказав заступник міністра оборони Юрій Джигир.
- Щомісяця українці донатять на армію десятки мільйонів гривень. Лише за перші шість місяців 2023 року на рахунки трьох найбільших благодійних фондів країни надійшло 8,4 млрд грн. Міністр фінансів Сергій Марченко не розуміє, звідки беруться проблеми з забезпеченням військових, якщо держава щодня виділяє на сектор безпеки й оборони 5 млрд грн.