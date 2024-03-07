Правки Польши не прошли. В Европарламенте одобрили продление свободной торговли с Украиной

Европарламент будет голосовать за продление на год беспошлинной торговли с Украиной на следующей неделе

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Члены Комитета по международной торговле Европарламента 26 голосами (10 против, 1 воздержался) одобрили продление мер по либерализации торговли с Украиной еще на год. Об этом сообщается на сайте Европарламента.

Временная приостановка импортных пошлин и квот на экспорт украинской сельскохозяйственной продукции в ЕС может быть продлена с 6 июня 2024 года до 5 июня 2025 года.

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Ожидается, что на следующей неделе Европарламент проголосует за предложение Комиссии в первом чтении, после чего Совет Европы официально одобрит постановление, и оно вступит в силу после публикации в Официальном журнале ЕС.

В одобренном предложении Комиссии предусматривается введение импортных пошлин на украинские яйца, сахар и мясо птицы, если объем импорта из Украины этих товаров превысит средние объемы импорта за 2022-й и 2023 годы.

Евродепутат и бывший премьер-министр Польши Марек Белька внес предложение расширить данный период и на 2021 год, когда экспорт украинской птицы, яиц и сахара быль меньшим, уточняет издание Wprost. Это бы снизило порог для введения пошлин.

Также не прошла еще одна правка от четырех евродепутатов от Польши — приостановить импорт любой сельскохозяйственной продукции из Украины, если того потребует хотя бы одна страна Евросоюза.

"Еще неделю назад в предложение Еврокомиссии было подано более 100 поправок в аграрном и торговом комитете. Практически все они предлагали сузить доступ к рынку ЕС украинской продукции. Причина – требования фермеров и грядущие выборы в Европарламент. Из-за активной работы с государствами-членами – и прежде всего Польшей, с евроинституциями и евродепутатами удалось уменьшить количество правок до двух. И они не набрали достаточных голосов", — подтвердил заместитель министра экономики, торговый представитель Украины Тарас Качка.

5 марта 2024 года Еврокомиссия предложила продлить "транспортный безвиз" с Украиной. Но с обновлениями.

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