Правки Польщі не пройшли. У Європарламенті схвалили продовження вільної торгівлі з Україною

Європарламент голосуватиме за продовження на рік безмитної торгівлі з Україною наступного тижня

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Члени Комітету з міжнародної торгівлі Європарламенту 26 голосами (10 проти, 1 утримався) схвалили продовження заходів щодо лібералізації торгівлі з Україною ще на рік. Про це повідомляється на сайті Європарламенту.

Тимчасове призупинення імпортних мит та квот на експорт української сільськогосподарської продукції до ЄС може бути продовжено з 6 червня 2024 року до 5 червня 2025 року.

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Очікується, що наступного тижня Європарламент проголосує за пропозицію Комісії в першому читанні, після чого Рада Європи офіційно схвалить постанову, і вона набере чинності після публікації в Офіційному журналі ЄС.

У схваленій пропозиції Комісії передбачається запровадження імпортних мит на українські яйця, цукор та м'ясо птиці, якщо обсяг імпорту з України цих товарів перевищить середні обсяги імпорту за 2022-й та 2023 роки.

Євродепутат та колишній прем'єр-міністр Польщі Марек Белька вніс пропозицію розширити цей період і на 2021 рік, коли експорт української птиці, яєць та цукру був меншим, уточнює видання Wprost. Це знизило б поріг для введення мит.

Також не пройшла ще одна правка від чотирьох євродепутатів від Польщі — призупинити імпорт будь-якої сільськогосподарської продукції з України, якщо цього вимагатиме хоча б одна країна Євросоюзу.

"Ще тиждень тому у пропозицію Єврокомісії було подано понад 100 поправок в аграрному та торговельному комітеті. Практично всі вони пропонували звузити доступ до ринку ЄС української продукції. Причина – вимоги фермерів та вибори до Європарламенту. Через активну роботу з державами-членами – і насамперед Польщею, з євроінституціями та євродепутатами вдалося зменшити кількість правок до двох. І вони не набрали достатніх голосів", – підтвердив заступник міністра економіки, торговий представник України Тарас Качка.

5 березня 2024 року Єврокомісія запропонувала продовжити "транспортний безвіз" з Україною. Але з оновленнями.

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