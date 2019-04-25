Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
25.04.2019, 14:03

Предприятия ОПК будут отдавать в госбюджет 30% прибыли

Предприятия ОПК будут отдавать в госбюджет 30% прибыли

На предприятия ОПК распространяется минимально возможный норматив

Кабинет министров Украины принял решение об увеличении норматива отчисления государственными предприятиями части чистой прибыли в госбюджет до 90%, за исключением предприятий оборонно-промышленного комплекса, которые будут отчислять 30% прибыли. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

В Минфине объяснили, что субъекты хозяйствования, объем чистой прибыли которых меньше 50 млн грн, будут отчислять в госбюджет 50% чистой прибыли, а остальные - 90%.

Реклама

Также правительство применило дифференцированный подход и установило норматив на минимально возможном уровне 30% для предприятий, которые задействованы в реализации важных, общественно значимых проектов. В частности, 30% чистой прибыли будут отчислять предприятия оборонной отрасли - компании Укроборонпрома, Антонов т.д.

Напомним, 24 апреля Кабмин повысил для госпредприятий норму отчислений дивидендов в бюджет с 75% до 90% чистой прибыли.

Отправить:
Распечатать:
Теги: бюджет, госпредприятия, чистая прибыль
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

 