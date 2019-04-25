Предприятия ОПК будут отдавать в госбюджет 30% прибыли

Кабинет министров Украины принял решение об увеличении норматива отчисления государственными предприятиями части чистой прибыли в госбюджет до 90%, за исключением предприятий оборонно-промышленного комплекса, которые будут отчислять 30% прибыли. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

В Минфине объяснили, что субъекты хозяйствования, объем чистой прибыли которых меньше 50 млн грн, будут отчислять в госбюджет 50% чистой прибыли, а остальные - 90%.

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Также правительство применило дифференцированный подход и установило норматив на минимально возможном уровне 30% для предприятий, которые задействованы в реализации важных, общественно значимых проектов. В частности, 30% чистой прибыли будут отчислять предприятия оборонной отрасли - компании Укроборонпрома, Антонов т.д.

Напомним, 24 апреля Кабмин повысил для госпредприятий норму отчислений дивидендов в бюджет с 75% до 90% чистой прибыли.