Президент Аргентины запустил 300 реформ одновременно: в стране экономическое ЧП

Хавьер Милей подписал мегауказ, предусматривающий глубокую дерегуляцию в экономике. Он изменяет или отменяет более 300 законов

Хавьер Милей (Фото: EPA / Luciano Gonzalez)

Новый президент Аргентины Хавьер Милей в среду подписал указ, предусматривающий более 300 мер по глубокой дерегуляции национальной экономики, пишут ведущие аргентинские издания Clarin и La Nacion.

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"Это только первый шаг. Цель заключается в том, чтобы восстановить свободу автономии людей и начать отмену огромного количества правил, мешающих, замедляющих и останавливающих экономический рост", — сказал президент Милей, который придерживается ультралиберальных экономических взглядов и называл себя анархо-капиталистом.

Указ аргентинского президента изменяет или отменяет множество законов, таких как таможенный кодекс, закон об аренде, содействие промышленности, и готовит почву для приватизации и либерализации трудовых отношений. Во время обращения к народу Милей назвал только десятую часть предложенных реформ, остальные пока неизвестны.

Для внесения всех этих изменений указ объявляет "чрезвычайное экономическое положение" сроком на два года – до 31 декабря 2025 года. Это позволит президенту единолично изменять законы своими указами.

"Мы делаем все возможное, чтобы избежать худшего кризиса в нашей истории", — объяснил Милей свои действия. По его словам, без реформ страна скатится к годовой инфляции в размере 15 000%.

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Он пообещал гражданам Аргентины, что она снова станет "мировым государством".

Между тем, аргентинские медиа сообщают, что тысячи людей вышли на улицы Буэнос-Айреса в среду на первый большой марш протеста против политики Милея. Его организовали левые силы.

"Мы не позволим им морить голодом нацию", — сказал во время демонстрации Даниэль Каталано, представитель профсоюза Asociación Trabajadores del Estado.

Фото: EPA / JUAN IGNACIO RONCORONI

Во время предвыборной кампании Милей объявил о "бензопиле" государственных расходов и радикальной борьбе с инфляцией, превышающей 150%. Президент признал, что общество серьезно пострадает в краткосрочной перспективе, но он уверен, что это необходимо во избежание полного краха. В первую неделю после приведения к присяге он девальвировал песо к доллару более чем на 50%, что вызвало внезапный рост цен в магазинах и на заправочных станциях.