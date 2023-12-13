Реформи Хав'єра Мілея в Аргентині почалися з радикальної девальвації та фіскального шоку
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Новий президент Аргентини Хав'єр Мілей почав обіцяні перед виборам радикальні економічні реформи, які повинні вивести країну з кризи. План Мілея оголосив у вівторок, 12 грудня, міністр економіки Аргентини Луїс Капуто, пише Clarin.

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Найважливіше рішення – це різка девальвація песо. Офіційний курс долара в Аргентині за один день зросте з 366 до 800 песо, або на 118%. Після цього Центральний банк Аргентини планує девальвувати національну валюту на 2% щомісяця.

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Друге ключове рішення – фіскальний шок для скорочення дефіциту бюджету на 5,2%. Це буде зроблено шляхом скорочення витрат на 3% від ВВП (зокрема завдяки урізанню субсидій) і збільшення доходів на 2,2% (також шляхом підвищення податків на операції з іноземною валютою).

Уряд Мілея сподівається, що інфляція в Аргентині ще кілька місяців триматиметься на рівні 20-40%, але з березня почне спадати.

Що ще передбачають реформи Мілея:

→ скорочення кількості міністерств з 18 до 9;
→ скорочення робочих місць в державному секторі;
→ зменшення "до мінімуму" трансфертів з державного бюджету до регіонів;
→ відмова від нових інфраструктурних тендерів і заморожування тих, де роботи ще не почалися;
→ зменшення енергетичних і транспортних субсидій, розглядається можливість запровадження перепусток;
→ модифікація державної програми з працевлаштування Potenciar Trabajo;
→ стимулювання експорту та подорожчання імпорту шляхом девальвації;
→ скасування імпортної системи обміну інформацією SIRA;
→ збільшення виплат на дитину і дискреційне підвищення пенсій до затвердження нової формули індексації з урахуванням інфляції.

Міжнародний валютний фонд схвалив ці заходи, заявивши, що вони створюють хорошу основу для подальших переговорів щодо боргу країни.
  • Крайній правий політик-новачок Хав’єр Мілей переміг на виборах президента Аргентини у листопаді 2023 року. Він має дивакуватий образ, називає себе лібертаріанцем і анархо-капіталістом та носить на мітинги бензопилу.
  • У зовнішній політиці – підтримує Україну (і запросив на інавгурацію президента Володимира Зеленського), Ізраїль та орієнтується на США. Але також привітно ставиться до експрезидента США Дональда Трампа.
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