Реформы Хавьера Милея в Аргентине начались с радикальной девальвации и фискального шока

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Новый президент Аргентины Хавьер Милей начал обещанные перед выборами радикальные экономические реформы, которые должны вывести страну из кризиса. План Милея объявил во вторник, 12 декабря, министр экономики Аргентины Луис Капуто, пишет Clarin.

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Самое важное решение – это резкая девальвация песо. Официальный курс доллара в Аргентине за один день вырастет с 366 до 800 песо, или на 118%. После этого Центральный банк Аргентины намерен девальвировать национальную валюту на 2% ежемесячно.

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Второе ключевое решение – фискальный шок для сокращения дефицита бюджета на 5,2%. Это будет сделано путем сокращения расходов на 3% от ВВП (в том числе благодаря урезанию субсидий) и увеличения доходов на 2,2% (путем повышения налога на операции с иностранной валютой).

Правительство Милея надеется, что инфляция в Аргентине еще несколько месяцев будет держаться на уровне 20-40%, но с марта начнет спадать.

Что еще предусматривают реформы Милея:

→ сокращение количества министерств с 18 до 9;

→ сокращение рабочих мест в государственном секторе;

→ уменьшение "до минимума" трансфертов из государственного бюджета в регионы;

→ отказ от новых инфраструктурных тендеров и замораживание тех, где работы еще не начались;

→ уменьшение энергетических и транспортных субсидий, рассматривается возможность введения пропусков;

→ модификация государственной программы по трудоустройству Potenciar Trabajo;

→ стимулирование экспорта и удорожание импорта путем девальвации;

→ отмена импортной системы обмена информацией SIRA;

→ увеличение выплат на ребенка и дискреционное повышение пенсий до утверждения новой формулы индексации с учетом инфляции.

Международный валютный фонд одобрил эти меры, заявив, что они создают хорошую основу для дальнейших переговоров по долгу страны.

Крайний правый политик-новичок Хавьер Милей победил на выборах президента Аргентины в ноябре 2023 года. У него странный образ, он называет себя либертарианцем и анархо-капиталистом и носит на митинги бензопилу.

Во внешней политике поддерживает Украину (и пригласил на инаугурацию президента Владимира Зеленского), Израиль и ориентируется на США. Но также приветливо относится к экс-президенту США Дональду Трампу.