Президент Кореи пообещал увеличить в этом году помощь Украине до $150 миллионов

Корея в этом году увеличит помощь Украине до 150 млн долларов. Об этом сказал президент Южной Кореи Юн Сок Йоль во время встречи с президентом Владимиром Зеленским в Киеве, сообщает Укринформ.

"Правительство Республики Корея в прошлом году выделило 100 млн долларов в поддержку Украины. В этом году эта поддержка будет составлять 150 млн", – сказал Юн.

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Кроме того, Корея также рассмотрит возможность предоставления Всемирным банком 10 млн. долларов в поддержку Украины.

Юн Сок Йоль добавил, что во время переговоров с Зеленским много внимания уделялось послевоенному восстановлению Украины и сотрудничеству в этой сфере. В частности, Корея планирует выделять средства на восстановление инфраструктуры, помощь предпринимательству, восстановление системы образования.