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Корея розгляне можливість надання Світовим банком $10 млн на підтримку України

Этот материал также доступен на русском
15.07.2023, 16:35
Корея розгляне можливість надання Світовим банком $10 млн на підтримку України - Фото
Юн Сок Йоль (Скриншот відео Офісу президента)

Корея цьогоріч збільшить допомогу Україні до 150 млн доларів. Про це сказав президент Південної Кореї Юн Сок Йоль під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським у Києві, повідомляє Укрінформ.

"Уряд Республіки Корея минулого року виділив 100 млн доларів на підтримку України. Цього року ця підтримка становитиме 150 млн", – сказав Юн.

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Крім того, Корея також розгляне можливість надання Світовим банком 10 млн доларів на підтримку України.

Юн Сок Йоль додав, що під час перемовин із Зеленським багато уваги приділялося повоєнному відновленню України та співпраці у цій сфері. Зокрема, Корея планує виділяти кошти на відновлення інфраструктури, допомогу підприємництву, відбудову системи освіти.

  • Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль прибув у суботу, 15 липня, в Україну з неоголошеним візитом. Він відвідав Бучу, Ірпінь, а також ушанував пам'ять українських військовослужбовців, які загинули на війні.
Наталія Софієнко
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