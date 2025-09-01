Президент Польши снова напомнил о репарациях от Германии за Вторую мировую

Президент Польши Навроцкий требует от Германии репараций за потери во Второй мировой войне. Этот вопрос начали поднимать с 2017 года

Фото: ЕРА

Президент Польши Кароль Навроцкий во время торжеств на Вестерплатте по случаю 86-й годовщины начала Второй мировой войны заявил о необходимости добиться от Германии репараций, сообщает RMF 24.

"Должны решить вопрос репараций от немецкого государства, которых как президент Польши добиваюсь однозначно для общего блага", – сказал Навроцкий.

Он подчеркнул, что возмещение не является альтернативой исторической памяти: "Однако Польша как государство прифронтовое, как важнейшая страна восточного фланга НАТО требует и справедливости, и правды, и ясных отношений с Германией, но также нуждается в репарациях от немецкого государства".

Президент выразил надежду, что правительство поддержит его позицию. "Верю, что господин премьер и правительство Польши усилят голос президента на международной арене и мы построим настоящее безопасное будущее вместе с нашими западными соседями", – сказал Навроцкий.

Тема репараций начала активно обсуждаться в польском обществе в 2017 году. В частности о праве Польши на возмещение убытков заявлял на тот момент премьер-министр Польши Беата Шидло.

В 2019 году Германия заявляла,что считает все свои обязательства по выплате репараций Польше за убытки во время Второй мировой войны полностью выполненными.

В 2017 году Польша также поднимала вопрос о том, что по Рижскому мирному договору 1921 года с РСФСР Польша должна была получить 30 млн рублей золотом, но эти деньги никогда не были выплачены.

В 2022 году польская популистская партия "Право и справедливость" в 2022 году требовала от Берлина выплатить более 1 трлн евро репараций за войну. Тогда Германия отклонила эти требования, отметив, что "вопрос закрыт" через ряд послевоенных соглашений.