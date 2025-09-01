Президент Польщі знову нагадав про репарації від Німеччини за Другу світову

Президент Польщі Навроцький вимагає від Німеччини репарацій за втрати у Другій світовій війні. Це питання почали підіймати з 2017 року

Фото: ЕРА

Президент Польщі Кароль Навроцький під час урочистостей на Вестерплатте з нагоди 86-ї річниці початку Другої світової війни заявив про необхідність домогтися від Німеччини репарацій, повідомляє RMF 24.

"Мусимо вирішити питання репарацій від німецької держави, яких як президент Польщі домагаюся однозначно для спільного добра", – сказав Навроцький.

Він наголосив, що відшкодування не є альтернативою історичній пам’яті: "Проте Польща як держава прифронтова, як найважливіша країна східного флангу НАТО потребує і справедливості, і правди, і ясних відносин із Німеччиною, але також потребує репарацій від німецької держави".

Президент висловив сподівання, що уряд підтримає його позицію. "Вірю, що пан прем’єр і уряд Польщі посилять голос президента на міжнародній арені й ми побудуємо справжнє безпечне майбутнє разом із нашими західними сусідами", – сказав Навроцький.

Тема репарацій почала активно обговорюватися у польському суспільстві у 2017 році. Зокрема про право Польщі на відшкодування збитків заявила на той момент прем'єр-міністерка Польщі Беата Шідло.

У 2019 році Німеччина заявила, що вважає всі свої зобов'язання щодо виплати репарацій Польщі за збитки під час Другої світової війни повністю виконаними.

У 2017 році Польща також порушувала питання про те, що за Ризьким мирним договором 1921 року з РРФСР Польща мала отримати 30 млн рублів золотом, але ці гроші ніколи не були виплачені.

У 2022 році польська популістська партія "Право і справедливість" вимагала від Берліна виплатити понад 1 трлн євро репарацій за війну. Тоді Німеччина відхилила ці вимоги, зауваживши, що "питання закрито" через низку післявоєнних угод.