Прибыль бизнеса Украины выросла на 119%: кто заработал больше всего в 2024 году

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В 2024 году крупные и средние предприятия существенно улучшили свои финансовые результаты. По данным Госстата, совокупная прибыль до налогообложения выросла до 1,22 трлн грн, что больше, чем в 2023-м (776,4 млрд грн).

Чистая прибыль составила 947,3 млрд грн (против 776,4 млрд грн годом ранее), в то же время убытки бизнеса достигли 273,3 млрд грн, что также несколько больше, чем в прошлом году. Доля убыточных компаний составила 22,1% — на 0,9% больше, чем в прошлом.

Топ-5 самых прибыльных отраслей 2024 года:

Финансовый и страховой сектор – 445,2 млрд грн

Промышленность – 197,1 млрд грн

Оптовая и розничная торговля, ремонт транспорта – 125,5 млрд грн

Сельское, лесное и рыбное хозяйство – 92,9 млрд грн

Информационные технологии и телеком – 34,8 млрд грн

Самая низкая прибыль зафиксирована в секторе временного размещения и питания — всего 937,5 млн грн. Отрасль образования вообще вышла на отрицательный результат – 71,9 млн грн.

Данные: Госстат

Данные: Госстат