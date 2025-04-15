Прибыль бизнеса Украины выросла на 119%: кто заработал больше всего в 2024 году
В 2024 году крупные и средние предприятия существенно улучшили свои финансовые результаты. По данным Госстата, совокупная прибыль до налогообложения выросла до 1,22 трлн грн, что больше, чем в 2023-м (776,4 млрд грн).
Чистая прибыль составила 947,3 млрд грн (против 776,4 млрд грн годом ранее), в то же время убытки бизнеса достигли 273,3 млрд грн, что также несколько больше, чем в прошлом году. Доля убыточных компаний составила 22,1% — на 0,9% больше, чем в прошлом.
Топ-5 самых прибыльных отраслей 2024 года:
Финансовый и страховой сектор – 445,2 млрд грн
Промышленность – 197,1 млрд грн
Оптовая и розничная торговля, ремонт транспорта – 125,5 млрд грн
Сельское, лесное и рыбное хозяйство – 92,9 млрд грн
Информационные технологии и телеком – 34,8 млрд грн
Самая низкая прибыль зафиксирована в секторе временного размещения и питания — всего 937,5 млн грн. Отрасль образования вообще вышла на отрицательный результат – 71,9 млн грн.
- Агрокомпании украинских владельцев более прибыльны, чем предприятия с зарубежным капиталом. В 2024 году доходы аграрного бизнеса выросли на треть, а доходы почти вдвое.