Прибуток бізнесу України зріс на 119%: хто заробив найбільше у 2024 році
У 2024 році великі та середні підприємства України суттєво покращили свої фінансові результати. За даними Держстату, сукупний прибуток до оподаткування зріс до 1,22 трлн грн, що більше, ніж у 2023-му (776,4 млрд грн).
Чистий прибуток склав 947,3 млрд грн (проти 776,4 млрд грн роком раніше), водночас збитки бізнесу сягнули 273,3 млрд грн, що також дещо більше, ніж у попередньому році. Частка збиткових компаній становила 22,1% — на 0,9% більше, ніж торік.
П'ять найприбутковіших галузей 2024 року:
Фінансовий і страховий сектор — 445,2 млрд грн
Промисловість — 197,1 млрд грн
Гуртова й роздрібна торгівля, ремонт транспорту — 125,5 млрд грн
Сільське, лісове й рибне господарство — 92,9 млрд грн
Інформаційні технології та телеком — 34,8 млрд грн
Найнижчий прибуток зафіксовано в секторі тимчасового розміщення та харчування — лише 937,5 млн грн. Галузь освіти взагалі вийшла на від’ємний результат – 71,9 млн грн.
- Агрокомпанії українських власників прибутковіші, ніж підприємства із закордонним капіталом. У 2024 році доходи аграрного бізнесу зросли на третину, а прибутки майже вдвічі.