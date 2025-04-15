Прибуток бізнесу України зріс на 119%: хто заробив найбільше у 2024 році

У 2024 році прибутки українського бізнесу зросли на 119%

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У 2024 році великі та середні підприємства України суттєво покращили свої фінансові результати. За даними Держстату, сукупний прибуток до оподаткування зріс до 1,22 трлн грн, що більше, ніж у 2023-му (776,4 млрд грн).

Чистий прибуток склав 947,3 млрд грн (проти 776,4 млрд грн роком раніше), водночас збитки бізнесу сягнули 273,3 млрд грн, що також дещо більше, ніж у попередньому році. Частка збиткових компаній становила 22,1% — на 0,9% більше, ніж торік.

П'ять найприбутковіших галузей 2024 року:

Фінансовий і страховий сектор — 445,2 млрд грн

Промисловість — 197,1 млрд грн

Гуртова й роздрібна торгівля, ремонт транспорту — 125,5 млрд грн

Сільське, лісове й рибне господарство — 92,9 млрд грн

Інформаційні технології та телеком — 34,8 млрд грн

Найнижчий прибуток зафіксовано в секторі тимчасового розміщення та харчування — лише 937,5 млн грн. Галузь освіти взагалі вийшла на від’ємний результат – 71,9 млн грн.

Дані: Держстат

Дані: Держстат