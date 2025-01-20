Приток долларов в Россию снизился до уровня середины 1990-х
Согласно последним данным Центробанка России, экономика страны испытывает значительный дефицит ключевых валют из-за усиления западных финансовых санкций, под которые попали 95% национальной банковской системы. Об этом информируют РосСМИ.
Оценочные итоги 2024 года свидетельствуют, что Россия получила лишь около $70 млрд валютной выручки, что является значительным снижением по сравнению с предыдущими годами.
Как сообщается в Альфа-банке, за первые 11 месяцев года российские экспортеры вывезли товаров на сумму $386 млрд, а общий экспорт по итогам 2024 года, вероятно, достигнет $420 млрд. Однако лишь 18% этих поставок оплачиваются в долларах и евро, в то время как 43% экспортных операций осуществляется в рублях, а еще 38,6% – в "других валютах", в том числе китайском юане.
Этот уровень валютных поступлений напоминает ситуацию в российской экономике середины 1990-х, когда по итогам 1994 года приток составил всего $66,1 млрд. К сравнению: к началу войны более 80% валютных поступлений приходилось на доллары и евро, а их объем достигал $400 млрд в год (по данным на 2021 год).
В реальности в 2024 году российские экспортеры получили гораздо меньше — около $50 млрд, поскольку большая часть валютных поступлений осталась за пределами страны из-за новых санкций.
- В результате последнего этапа ограничений Газпромбанк, последний крупный банк, сохранявший доступ к международным расчетам, был исключен из SWIFT, а вместе с ним более 50 других финансовых учреждений.