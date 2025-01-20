Иллюстративное фото: depositphotos.com

Согласно последним данным Центробанка России, экономика страны испытывает значительный дефицит ключевых валют из-за усиления западных финансовых санкций, под которые попали 95% национальной банковской системы. Об этом информируют РосСМИ.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

Оценочные итоги 2024 года свидетельствуют, что Россия получила лишь около $70 млрд валютной выручки, что является значительным снижением по сравнению с предыдущими годами.

Как сообщается в Альфа-банке, за первые 11 месяцев года российские экспортеры вывезли товаров на сумму $386 млрд, а общий экспорт по итогам 2024 года, вероятно, достигнет $420 млрд. Однако лишь 18% этих поставок оплачиваются в долларах и евро, в то время как 43% экспортных операций осуществляется в рублях, а еще 38,6% – в "других валютах", в том числе китайском юане.

Этот уровень валютных поступлений напоминает ситуацию в российской экономике середины 1990-х, когда по итогам 1994 года приток составил всего $66,1 млрд. К сравнению: к началу войны более 80% валютных поступлений приходилось на доллары и евро, а их объем достигал $400 млрд в год (по данным на 2021 год).

В реальности в 2024 году российские экспортеры получили гораздо меньше — около $50 млрд, поскольку большая часть валютных поступлений осталась за пределами страны из-за новых санкций.