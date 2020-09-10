ПриватБанк под предлогом карантина меняет ряд тарифов для бизнеса

ПриватБанк объявил о снижении с 1 октября ряда ключевых тарифов для предпринимателей и юридических лиц, сообщает пресс-служба банка.

С 1 октября 2020 года тарифы за внесение выручки на счет через терминалы самообслуживания снижаются с 7 до 5 гривень, вне зависимости от суммы зачисления.

Также с 1 октября банк отменяет тарифы за послеоперационное обслуживание, то есть, проведение операций после окончания банковского дня. Тариф за проведение платежей корпоративных клиентов на счета в других банках составит 3 грн за платеж, а тариф на внутрибанковские платежи - остается бесплатным.

“В текущей пост карантинной реальности мы делаем более привлекательным обслуживание в дистанционный каналах", - отмечает руководитель дирекции малого и среднего бизнеса ПриватБанка Евгений Заиграев.

По его словам, тариф за внесение выручки через кассу банка установлен на уровне 20 грн независимо от суммы зачисления. Как сообщается на сайте банка, эта операция пока остается бесплатной.

Вместе с тем, вводится комиссия за снятие наличных в ряде операций.

"Для стимулирования безналичных операций и #cashless, с 1 октября тариф за снятие наличных с корпоративных карт и карт “Ключ к счету” составит 1%, а за нецелевое пополнение наличными корпоративных карт и карт “Ключ к счету” - 0,5%", - сообщает пресс-служба банка.

На сайте банка эти операции пока прописаны, как бесплатные.

По данным исследования банковского рынка, проведенного GFK Ukraine, счетами и другими услугами ПриватБанка для бизнеса пользуются 73% украинских предпринимателей.

Доля проблемных кредитов в ПриватБанке за первое полугодие 2020 года увеличилась с 80% до 81%, причем большая часть проблемной задолженности (88%) – это кредиты юрлицам, связанным с экс-владельцами банка и группой Приват. ПриватБанке

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Сергей Чигирь

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