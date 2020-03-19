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ПриватБанк подключился к системе BankID НБУ

ПриватБанк подключился к системе BankID НБУ
19.03.2020, 12:43

ПриватБанк стал участником BankID НБУ. До этого он пользовался собственной системой, разработанной до национализации

С 18 марта клиенты ПриватБанка смогут получить дистанционный доступ к административным, финансовым и коммерческим услугам через систему удаленной идентификации BankID Национального банка (НБУ). Об этом сообщает пресс-служба Привата.

В банке отмечают, что клиенты получат больше возможностей пользования онлайн сервисами, что “особенно важно во время карантинных мероприятий в стране”.

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"Вместе с возможностями собственной системы идентификации и экосистемы Приват24 мы даем клиентам простой доступ к почти всем существующим в Украине цифровым сервисам и услугам, удобно и бесконтактно", - приводятся слова руководителя небанковских продуктов ПриватБанка Алексея Туривного.

В НБУ назвали знаковым событием присоединение к BankID крупнейшего по количеству клиентов банка Украины.

В Украине сейчас действует две системы BankID. Первая была разработана ПриватБанком до его национализации. Затем альтернативный BankID создало государство - НБУ и Ощадбанк. Сейчас система BankID НБУ насчитывает 33 участника - 14 банков и 19 других учреждений, которые поддерживают использование этого сервиса. Она обеспечивает электронную дистанционную идентификацию физлиц и доступ, в частности, к госуслугам.
Кучук Марина
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