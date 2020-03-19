ПриватБанк подключился к системе BankID НБУ

С 18 марта клиенты ПриватБанка смогут получить дистанционный доступ к административным, финансовым и коммерческим услугам через систему удаленной идентификации BankID Национального банка (НБУ). Об этом сообщает пресс-служба Привата.
В банке отмечают, что клиенты получат больше возможностей пользования онлайн сервисами, что “особенно важно во время карантинных мероприятий в стране”.
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"Вместе с возможностями собственной системы идентификации и экосистемы Приват24 мы даем клиентам простой доступ к почти всем существующим в Украине цифровым сервисам и услугам, удобно и бесконтактно", - приводятся слова руководителя небанковских продуктов ПриватБанка Алексея Туривного.
В НБУ назвали знаковым событием присоединение к BankID крупнейшего по количеству клиентов банка Украины.