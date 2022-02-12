Призыв США своим гражданам покинуть Украину негативно повлиял на рынок еврооблигаций

Призыв США своим гражданам покинуть Украину нарушили продолжающуюся неделю положительную динамику на рынке еврооблигаций страны и привели к снижению их цен в пятницу на 2,2-4,1%, пишет Интерфакс-Украина.

Также на еврооблигациях страны негативно отразилась и безрезультатная встреча советников лидеров "нормандской четверки".

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По информации Bloomberg, если еще в четверг сниженный и суженный диапазон ставок до погашения составлял 9,5-11,9% годовых, то вечером в пятницу он поднялся и расширился до 10,1-15,9%.

Кривая доходности, которая возвращалась к нормальной (когда ее нижний край опустился ниже середины), также демонстрирует ярко выраженную инверсию (ставки по "коротким" бумагам выше, чем по "длинным").

Ставка к погашению кратчайших долларовых бумаг с погашением в сентябре этого года выросла до 15,9% годовых, через год – до 13,5%, в сентябре 2024 года – под 13%.

Доходность еврооблигаций с погашением в 2025 году повысилась до 12,2%, в 2026 – до 11,5%, в 2027 году – под 11%, в 2028 году – 10,4%.

Доходность к погашению самых длинных долларовых бумаг с погашением в 2032-2033 годах поднялась на 0,6 процентных пункта (п. п.) – до 10,2-10,1% годовых.

Цена двух выпусков еврооблигаций в евро снизилась в пятницу на 2,9-3,4%, что привело к увеличению ставок бумаг с погашением в 2026 году с 8,2% до 8,7%, а с погашением в 2030 году – с 103% до 11,3% годовых.

От ухудшения настроений инвесторов в пятницу пострадали и подешевевшие на 4,6% ВВП-варанты Украины до 71,6% номинала.

США считают, что Россия может приступить к наступательным военным действиям или попытаться разжечь конфликт внутри Украины уже на следующей неделе, до завершения зимних Олимпийских игр в Пекине, заявил советник по национальной безопасности Джейк Салливан. 10 февраля Бюро консульских дел Госдепартамента США призвало американских граждан не посещать Украину, а находящихся здесь покинуть страну немедленно.

Военный конфликт с Россией уже обошелся Украине в $280 млрд в виде потерянного ВВП в период с 2014 по 2020 год.

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Наталия Софиенко

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