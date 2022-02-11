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Война с Россией уже обошлась Украине в $280 млрд – СEBR

Цей матеріал також доступний українською
11.02.2022, 08:57
Война с Россией уже обошлась Украине в $280 млрд – СEBR - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба президента

Военный конфликт с Россией обошелся Украине в $280 в виде потерянного ВВП в период с 2014 по 2020 год. Об этом говорится в отчете Лондонского Центра экономики и бизнес-исследований СEBR.

Украина теряет ежегодно 19,9% ВВП по сравнению с довоенным периодом.

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Согласно данным СEBR, последствия российско-украинской войны на Донбассе оцениваются в $102 млрд, до $14,6 млрд в год. Из-за одной только оккупации Крыма в 2014 году Украина теряет ежегодно $8,3 млрд.

Кроме того, в отчете подчеркивается, что продолжающийся конфликт снизил доверие инвесторов из-за экономической нестабильности в стране, что в свою очередь привело к потере $72 млрд инвестиций, или до $10,3 млрд в год, а продолжающееся снижение украинского экспорта привело к общим потерям до $162 млрд в период с 2014 по 2020 год.

"Совокупные капитальные потери в Крыму и Донбассе от потери или повреждения активов Украины оцениваются в $117 млрд", – говорится в отчете СEBR.

Также из-за войны пострадала и финансовая сфера Украины – в период с 2014 по 2020 год потери налоговых поступлений составили до $48,5 млрд. Учитывая дополнительные военные расходы за указанный период, которые составили $14,9 млрд, Украина, в случае отсутствия конфликта, могла бы потратить на невоенные цели на $63,3 млрд  больше.

Кроме того, специалисты СEBR считают, что динамика финансово-экономических потерь Украины сохраняется и после 2020 года, а возможно за последний период эскалации конфликта даже увеличилась.

"Сочетание значительной потери активов, снижение налоговых поступлений и существенный подрыв доверия к экономике Украины, все это нанесло серьезный экономический ущерб, непосредственно влияющий на жизнь украинцев. С тех пор потери Украины только растут", – отметил зампредседателя и основатель СEBR Дуглас МакУильямс.

Он также считает, что потери Украины будут продолжать расти.

  • По данным Центра экономической стратегии, потери украинской экономики от оккупации Россией Крыма составили $135 млрд. Это порядка 75% ВВП Украины в 2013 году.

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Наталия Софиенко
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