Проблема №1 – Россия. Томаш Фиала назвал главные угрозы для экономики Украины

Россия остается проблемой номер один для экономического развития Украины. Об этом сказал в интервью Интерфакс-Украина гендиректор Dragon Capital Томаш Фиала.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

"С точки зрения инвестора, риском №1 остается Россия. К сожалению, этот риск никуда не девается: Россия будет нам создавать все время какие-то проблемы и держать в напряжении. Вторая проблема – внешняя: может ухудшиться конъюнктура на сырьевых и финансовых рынках. И третье – надо не наступать на грабли и не откатывать реформы. Примеры – рынок электроэнергии со снижением цены для населения и политизированный процесс назначения главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры", – отметил Фиала.

Также, по его словам, к ухудшению прогноза роста ВВП привел результат второго квартала, который оказался несколько неожиданным как для местных, так и для глобальных банков.

Кроме того, глава Dragon Capital прокомментировал ситуацию с низким дефицитом бюджета. Он отметил, что причин тому может быть несколько: высокая инфляция, быстрый рост импорта и высокий доход от налога на прибыль.

Тем не менее, Фиала отметил необходимость и дальнейшего снижения дефицита, ведь, по его словам, не получится привлечь финансирование на более крупный дефицит, даже при хорошей конъюнктуре.

Американский инвестбанк Morgan Stanley сохранил прогноз роста украинской экономики на уровне 4,2% на 2022 год, при этом основным фактором риска для украинской экономики в банке называют низкие темпы вакцинации по сравнению с другими странами.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Анна Лыса-Кузмич

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.