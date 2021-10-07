Проблема №1 – Россия. Томаш Фиала назвал главные угрозы для экономики Украины
Россия остается проблемой номер один для экономического развития Украины. Об этом сказал в интервью Интерфакс-Украина гендиректор Dragon Capital Томаш Фиала.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости
"С точки зрения инвестора, риском №1 остается Россия. К сожалению, этот риск никуда не девается: Россия будет нам создавать все время какие-то проблемы и держать в напряжении. Вторая проблема – внешняя: может ухудшиться конъюнктура на сырьевых и финансовых рынках. И третье – надо не наступать на грабли и не откатывать реформы. Примеры – рынок электроэнергии со снижением цены для населения и политизированный процесс назначения главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры", – отметил Фиала.
Также, по его словам, к ухудшению прогноза роста ВВП привел результат второго квартала, который оказался несколько неожиданным как для местных, так и для глобальных банков.
Кроме того, глава Dragon Capital прокомментировал ситуацию с низким дефицитом бюджета. Он отметил, что причин тому может быть несколько: высокая инфляция, быстрый рост импорта и высокий доход от налога на прибыль.
Тем не менее, Фиала отметил необходимость и дальнейшего снижения дефицита, ведь, по его словам, не получится привлечь финансирование на более крупный дефицит, даже при хорошей конъюнктуре.
- Американский инвестбанк Morgan Stanley сохранил прогноз роста украинской экономики на уровне 4,2% на 2022 год, при этом основным фактором риска для украинской экономики в банке называют низкие темпы вакцинации по сравнению с другими странами.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное
Комментарии