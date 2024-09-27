Продали тонны: Госхранилище драгоценных металлов провело аукционы по янтарю на 34 млн грн

За полтора года на аукционах продали 18 000 килограммов янтаря

Фото: пресс-служба Prozorro

Государственное хранилище драгоценных металлов и драгоценных камней провело 131 онлайн-аукцион в системе Prozorro.Продажи по продаже янтаря на 34,7 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Prozorro.

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Госхранилище начало продавать янтарь на аукционах с февраля 2023 года. Уже продано на электронных торгах более 18 000 кг янтаря.⠀

Средний рост цены на таких онлайн-аукционах составляет около 26%. Средний показатель конкуренции на торгах за янтарь составляет 1,5 участника.

Сейчас в системе Prozorro.Продажи объявлено 29 онлайн-аукционов по продаже янтаря, которые состоятся в начале октября.

На торги выставлено 20 лотов необработанного янтаря и девять — обработанного. Что касается стоимости, то, к примеру, стартовая цена лота необработанного янтаря общим весом 5,39 кг составляет 334 000 грн, 300 граммов обработанного янтаря – 305 000 грн.

Количественные, качественные характеристики янтаря и стартовая цена каждого лота определены по результатам геммологической экспертизы, проведенной Государственным геммологическим центром Украины.

В торгах могут участвовать ФОП и юрлица.