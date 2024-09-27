Продали тонни: Держсховище дорогоцінних металів провело аукціони з бурштину на 34 млн грн

За півтора року на аукціонах продали 18 000 кілограмів бурштину

Фото: пресслужба Prozorro

Державне сховище дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння провело 131 онлайн-аукціон у системі Prozorro.Продажі з продажу бурштину на 34,7 млн грн. Про це повідомляє пресслужба Prozorro.

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Держсховище почало продавати бурштин на аукціонах із лютого 2023 року. Вже продано на електронних торгах понад 18 000 кг бурштину.

Середнє зростання ціни на таких онлайн-аукціонах складає близько 26%. Середній показник конкуренції на торгах за бурштин становить 1,5 учасника.

Зараз в системі Prozorro.Продажі оголошено 29 онлайн-аукціонів з продажу бурштину, які відбудуться на початку жовтня.

На торги виставлено 20 лотів необробленого бурштину та дев'ять — обробленого. Щодо вартості, то, наприклад, стартова ціна лота необробленого бурштину загальною вагою 5,39 кг становить 334 000 грн, 300 грамів обробленого бурштину – 305 000 грн.

Кількісні, якісні характеристики бурштину та стартову ціну кожного лоту визначено за результатами гемологічної експертизи, проведеної Державним гемологічним центром України.

У торгах можуть брати участь ФОПи та юрособи.