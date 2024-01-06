"Прогресс нужен в этом году": Зеленский призвал передать Украине замороженные активы РФ
Президент Украины Владимир Зеленский призвал союзников ускорить создание правовой базы, на основе которой замороженные российские активы будут использованы для поддержки Украины.
"Это историческая возможность заставить государство-террориста заплатить за свой террор. Российским элитам и руководству безразличны человеческие жизни, но больше всего им не безразличны деньги. Потеря активов будет для них болезненной. Они ощутят настоящую силу международного сообщества и увидят, что мир сильнее террора", — написал Зеленский в соцсети X.
Он отметил, что решение об использовании замороженных российских активов для поддержки Украины будет вполне справедливым и законным ответом на агрессию России против Украины.
"Это будет правильный сигнал всем потенциальным агрессорам в мире: нападение на другое государство не приносит дивидендов, агрессор вынужден в конце концов платить", – добавил президент.
По его словам, "ощутимого прогресса" в этом вопросе необходимо достичь в нынешнем году.
"Замороженные российские активы за рубежом составляют примерно $300 млрд. Они должны быть использованы в поддержку Украины", — говорится в сообщении.
Он добавил, что в вопросе использования заблокированных российских активов Украина надеется на усилия стран G7 (США, Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония).
- Западные страны заморозили российские активы на $300 млрд в ответ на полномасштабное вторжение РФ в Украину. США заморозили российские суверенные активы на сумму $8 млрд, большая часть которых находится в ЕС и Японии.
- В октябре 2023 года ЕС и США подтвердили свои намерения передать Украине доходы от замороженных активов России.
- Использование прибыли от замороженных российских активов для помощи в восстановлении Украины может нанести ущерб репутации евро, считают в ЕЦБ.