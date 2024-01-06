"Прогресс нужен в этом году": Зеленский призвал передать Украине замороженные активы РФ

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Украины Владимир Зеленский призвал союзников ускорить создание правовой базы, на основе которой замороженные российские активы будут использованы для поддержки Украины.

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"Это историческая возможность заставить государство-террориста заплатить за свой террор. Российским элитам и руководству безразличны человеческие жизни, но больше всего им не безразличны деньги. Потеря активов будет для них болезненной. Они ощутят настоящую силу международного сообщества и увидят, что мир сильнее террора", — написал Зеленский в соцсети X.

Он отметил, что решение об использовании замороженных российских активов для поддержки Украины будет вполне справедливым и законным ответом на агрессию России против Украины.

"Это будет правильный сигнал всем потенциальным агрессорам в мире: нападение на другое государство не приносит дивидендов, агрессор вынужден в конце концов платить", – добавил президент.

По его словам, "ощутимого прогресса" в этом вопросе необходимо достичь в нынешнем году.

"Замороженные российские активы за рубежом составляют примерно $300 млрд. Они должны быть использованы в поддержку Украины", — говорится в сообщении.

Он добавил, что в вопросе использования заблокированных российских активов Украина надеется на усилия стран G7 (США, Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония).