"Прогрес потрібен цього року": Зеленський закликав передати Україні заморожені активи РФ

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент України Володимир Зеленський закликав союзників прискорити створення правової бази, на основі якої буде заморожено російські активи для підтримки України.

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"Це історична можливість змусити державу-терориста заплатити за свій терор. Російським елітам і керівництву байдуже до людських життів, але найбільше не байдуже до грошей. Втрата активів буде для них болісною. Вони відчують справжню силу міжнародної спільноти та побачать, що світ сильніший за терор", - написав Зеленський у соцмережі X.

Він зазначив, що рішення про використання заморожених російських активів для підтримки України буде цілком справедливою та законною відповіддю на агресію Росії проти України.

"Це буде правильний сигнал усім потенційним агресорам у світі: напад на іншу державу не приносить дивідендів, агресор змушений зрештою платити", – додав президент.

За його словами, "відчутного прогресу" у цьому питанні необхідно досягти цього року.

"Заморожені російські активи за кордоном становлять приблизно $300 млрд. Вони мають бути використані на підтримку України", – йдеться у повідомленні.

Він додав: щодо використання заблокованих російських активів Україна сподівається на зусилля країн G7 (США, Велика Британія, Німеччина, Італія, Канада, Франція, Японія).