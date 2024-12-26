Производителям вооружений в Украине начали выдавать льготные кредиты

На льготные кредиты для компаний ОПК в 2024 году заложено 263 млн грн, на следующий – 500 млн грн

Фото: Минобороны / Facebook

В Украине выдали первый льготный кредит оборонному предприятию по новой программе кредитования ОПК, запущенной в ноябре. Об этом сообщает пресс-служба Укроборонпрома.

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Кредит на 100 млн грн под 5% сроком на один год получила компания-производитель систем РЭБ и РЭР.

"Правительство постоянно работает над тем, чтобы облегчить условия украинских производителей вооружения. Для нас важно, чтобы предприятия имели ресурсы для развития производственных возможностей, обновления оборудования и совершенствования изделий", — прокомментировали в Укроборонпроме.

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Программа предлагает кредиты оборонным компаниям до 100 млн грн на оборотный капитал до трех лет и до 500 млн грн на инвестиционные проекты до пяти лет. Ставка – 5%, разница между льготной ставкой и ставкой банка покрывается за счет государственных средств.

На льготные кредиты для производителей ОПК в 2024 году заложено 263,4 млн грн, на следующий – 500 млн грн.

Льготные кредиты будут предоставляться только теми банками, в которых есть режимно-секретный объект. На данный момент – это Ощадбанк и Укрэксимбанк. ПУМБ в процессе оформления. Список будет дополняться.

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