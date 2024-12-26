Виробникам озброєнь в Україні почали видавати пільгові кредити

На пільгові кредити для компаній ОПК у 2024 році закладено 263 млн грн, на наступний – 500 млн грн

Фото: Міноборони / Facebook

В Україні видали перший пільговий кредит оборонному підприємству за новою програмою кредитування ОПК, запущеною у листопаді. Про це повідомляє пресслужба Укроборонпрому.

Кредит на 100 млн грн під 5% терміном на один рік отримала компанія-виробник систем РЕБ та РЕР.

"Уряд постійно працює над тим, щоб полегшити умови українських виробників озброєння. Для нас важливо, щоби підприємства мали ресурси для розвитку виробничих можливостей, оновлення обладнання та вдосконалення виробів", – прокоментували в Укроборонпромі.

Читайте також Українські зброярі нарощують виробництво. Але держава не може забезпечити збут

Програма пропонує кредити оборонним компаніям до 100 млн грн на оборотний капітал до трьох років і до 500 млн грн на інвестиційні проєкти до п'яти років. Ставка – 5%, різниця між пільговою ставкою та ставкою банку покривається коштом держави.

На пільгові кредити для виробників ОПК у 2024 році закладено 263,4 млн грн, на наступний рік – 500 млн грн.

Пільгові кредити надаватимуть лише ті банки, в яких є режимно-секретний об'єкт. Наразі – це Ощадбанк та Укрексімбанк. ПУМБ у процесі оформлення. Список доповнюватиметься.

Читайте також: "Не прогаяти історичний шанс". Виробники зброї сподіваються на розблокування експорту – інтерв'ю.